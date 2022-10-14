Украинский певец Тарас Тополя еще до начала вторжения вступил в киевскую территориальную оборону и защищал страну на харьковском направлении впоследствии. Он рассказал, что думает о мужчинах-артистах, которые наоборот не ушли на фронт.

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Как Тарас Тополя относится к мужчинам-звездам, которые не воюют

Я никого не осуждаю, каждый поступает так, как считает нужным. Конечно, я делаю выводы, но несмотря на то, что многим сначала хочется обвинить тех, кто не взял в руки оружие, не пошел добровольцем или на войну, в том, что они малодушны или что-то еще, я не считаю, что это правильно,

– признался лидер "Антител".

Тарас Тополя добавил, что главное делать что-то на своем городе. Даже если кто не пошел не передовую, но стал самоотверженным в другой сфере – это тоже важно.

"Страна и государство – это механизм, в котором каждый человек – маленький организм, который на своем месте. Исходя из своих морально-психологических качеств, исходя из своих черт характера и прочее, часто то, что я видел – не каждый человек может быть на передовой и под обстрелами. Иногда это влечет за собой панику, страх. Люди не приносят пользы, а только вредят. Анализировать нужно в каждом случае – почему тот или иной на передовой, а кто-то нет", – подчеркнул музыкант.

Отметим, в конце августа группа "Антитела" и Тараса Тополю отозвали с фронта. Приказом Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, артисты "откомандированы в Киев" из Харьковской области.

Какой видит победу Тарас Тополя

"Победу вижу скорой и очень хочу, чтобы она была именно такой. Конечно, возвращаясь к реальности, думаю, что победа будет на поле боя, в сопротивлении большим дипломатическим усилиям".

Уверен, что Украина вернет суверенитет со всеми территориями, что мы получим репарации, что Россия будет побеждена, и очень хочу, чтобы она была уничтожена как государство. Что там будет на том месте, меня мало интересует, но этот режим должен быть уничтожен,

– подчеркнул артист.

Тарас Тополя добавил, что когда наконец-то произойдет победа Украины – он уедет на отдых с семьей – "далеко и надолго".