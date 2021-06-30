Тіна Кароль показала, як син підтримував збірну України на Євро-2020: фото

Знаменитості продовжують вітати збірну України з футболу з перемогою на Євро-2020. Співачка Тіна Кароль показала, як українську команду підтримував син Веніамін. Хлопець одягнув спортивну форму та шарф збірної.

29 червня збірна України зіграла важливий матч на Євро-2020. У поєдинку зі Швецією українцям вдалося здобути перемогу, після чого їх активно вітають земляки. Чимало зірок опублікували дописи зі словами подяки та привітаннями.

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Син Тіни Кароль вболівав за Україну на Євро-2020

Нащадок Тіни Кароль – Веніамін вже декілька років живе та навчається у Великій Британії. Проте рідну землю юнак не забуває, часто приїжджає до матусі в гості та дотримується українських традицій. Не став винятком і футбол.

На чемпіонаті Європи Веніамін всім серцем вболіває за збірну України. В день, коли вся країна підтримувала футболістів перед важливим матчем та, затамувавши подих, спостерігала за грою, Веніамін також долучився до прихильників футболу.

В інстаграм-сторіз його зіркова матуся поширила фото, де хлопець зображений у темно-синій спортивній формі. На шию він накинув шарф збірної України. Веніамін став одним з тих, хто щиро вболівав за українську команду.



Син Тіни Кароль підтримав збірну України на Євро-2020 / Скриншот інстаграм-сторіз Кароль

Додамо, дружини українських футболістів також активно підтримували їх та вітали з перемогою. А діти спортсменів приготували справжній сюрприз – записали відео зі словами "Ми – збірна!".