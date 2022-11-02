"Тісто замісила бабуся": як сім'я Світлани Тарабарової святкувала Геловін – відео

У ніч з 31 жовтня на 1 листопада весь світ відзначав Геловін. Хоча в Україні це свято не дуже популярне, але в деяких сім'ях його все ж відзначають. Зокрема вдома у Світланги Тарабарової цього року відбулася невелика вечірка для дітей.

​Світлана Тарабарова опублікувала в мережі атмосферне відео, де показала, як в її будинку святкували Геловін.

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Як Світлана Тарабарова святкувала Геловін

Артистка поширила ролик, на якому показала невелику вечірку, яку організувала вдома для дітей. Світлана запросила подруг, серед яких була ведуча Соломія Вітвіцька. Зіркова матуся разом з ними і бабусею готувала святкове печиво. Щоб додати святкової атмосфери, Тарабарова прикрасила будинок геловінськими декораціями.

Тісто замісила бабуся за рецептом моєї мами. Розказали ми – батьки, хрещені мами, а ліпили вже наші діти. Ось такий простий рецепт любові із покоління в покоління. А декорації? Це просто декорації, головне – знаходити можливість бути разом із тими, кого любиш. Це найцінніше,

– написала Тарабарова під відео.

Як українські зірки відзначали Геловін