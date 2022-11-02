Светлана Тарабарова опубликовала в сети атмосферное видео, где показала, как в ее доме праздновали Хэллоуин.

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Как Светлана Тарабарова праздновала Хэллоуин

Артистка распространила ролик, на котором показала небольшую вечеринку, организованную дома для детей. Светлана пригласила подруг, среди которых была ведущая Соломия Витвицкая. Звездная мамочка вместе с ними и бабушкой готовила праздничное печенье. Чтобы добавить праздничную атмосферу, Тарабарова украсила дом геловинскими декорациями.

Тесто замесила бабушка по рецепту моей мамы. Рассказали мы – родители, крестные мамы, а лепили уже наши дети. Вот такой простой рецепт любви из поколения в поколение. А декорации? Это просто декорации, главное – находить возможность быть вместе с теми, кого любишь. Это самое ценное,

– написала Тарабарова под видео.

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