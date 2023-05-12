Після хвороби та втрати голосу: Юрій Нікітін розповів про стан здоров'я Андрія Данилка

Продюсер Юрій Нікітін розповів про стан здоров'я Андрія Данилка. Раніше артист втратив голос, через що переносив концерти.

Український продюсер Юрій Нікітін, який працює з Вєркою Сердючкою, розповів про стан артистки. Так, виконавець її ролі Андрій Данилко нещодавно переніс захворювання.

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Юрій Нікітін про здоров'я Андрія Данилка

Продюсер розповів, що процес відновлення йде не дуже швидко. Але стан здоров'я Андрія набагато кращий, ніж місяць тому.

Артист почувається набагато краще, ніж місяць тому, коли довелося перенести тур через те, що Данилко втратив голос. Але, на радість, зараз все більш-менш. Не так швидко, як хотілося б, але приходить до норми. І те, що бачу я в нашому щоденному спілкуванні, він почувається набагато краще, ніж до того,

– повідомив Нікітін.



Сердючка з мамою у Ліверпулі / Фото з інстаграму Андрія Данилка

, зараз Андрій Данилко вже готується до Євробачення-2023. Він з Інною Білоконь днями прибув до Ліверпуля , де проходять репетиції фіналу музичного конкурсу.

Нагадаємо, у березні Андрій Данилко захворів на ларингіт, на тлі якого в артиста стався крововилив у голосову зв'язку. Стан здоров'я потребував відпочинку та голосового спокою, тому європейський тур відклали.

Лікування проходило вдало, тому Вєрка Сердючка змогла у заплановані терміни виступати з туром Північною Америкою.