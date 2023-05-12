Украинский продюсер Юрий Никитин, работающий с Веркой Сердючкой, рассказал о состоянии артистки. Да, исполнитель ее роли Андрей Данилко недавно перенес заболевание.

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Юрий Никитин о здоровье Андрея Данилко

Продюсер рассказал, что процесс обновления идет не очень быстро. Но состояние здоровья Андрея гораздо лучше, чем месяц назад.

Артист чувствует себя гораздо лучше, чем месяц назад, когда пришлось перенести тур из-за того, что Данилко потерял голос. Но, к радости, сейчас все более-менее. Не так быстро, как хотелось бы, но приходит в норму. И то, что вижу я в нашем ежедневном общении, он чувствует себя гораздо лучше, чем до того,

– сообщил Никитин.



Сердючка с мамой в Ливерпуле / Фото с инстаграма Андрея Данилко

Заметим, сейчас Андрей Данилко уже готовится к Евровидению-2023. Он с Инной Билоконь на днях прибыл в Ливерпуль, где проходят репетиции финала музыкального конкурса.

Напомним, в марте Андрей Данилко заболел ларингитом, на фоне которого у артиста произошло кровоизлияние в голосовой связи. Состояние здоровья нуждалось в отдыхе и голосовом покое, поэтому европейский тур отложили.

Лечение проходило удачно поэтому Верка Сердючка смогла в запланированные сроки выступать с туром по Северной Америке.