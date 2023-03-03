Майже три тижні тому в Андрія Данилка мало не зірвався сольник в Неаполі, тоді його врятувала лікарка-італійка, і він вийшов на сцену попри температуру та біль у горлі. Проте концерт у Таллінні, запланований на 5 березня, довелося скасувати, а разом з ним і у Варшаві, і у Відні.

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Андрій Данилко скасував концерти через серйозну хворобу

Після ларингіту в Італії в артиста стався крововилив у голосову зв'язку, тож лікар порадив йому не співати бодай кілька тижнів.

У Андрія Данилка на тлі ларингіту, стався крововилив у голосову зв'язку. Це небезпечний стан, який потребує серйозного лікування та повного голосового спокою протягом кількох тижнів,

– йдеться у виданні.

Андрій Данилко захворів перед концертом в Італії / Фото з інстаграму артиста

"Весь європейський тур відкладається. Ми просимо вибачення за можливі незручності, пов'язані з перенесенням, і просимо зберегти квитки, щоб повною мірою насолодитися шоу-концертом Вєрки Сердючки вже навесні цього року", – повідомили на сайті продажу квитків.

Організатори концерту вже оголосили, що Данилко з бендом виступить у Таллінні через два місяці, вже 19 травня. Сам артист ніяк не прокоментував скасування туру Європою й не висловився про свій стан. Він не любить жалітися й розповідати про хвороби настільки, що 2019 року мусив спростовувати чутки про блокаду серця під час зйомок новорічної програми.