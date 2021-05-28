Переможниця "Холостяка" показала, як виглядала до схуднення на 16 кілограмів

Переможниця 11 сезону шоу "Холостяк", яка закохала в себе Михайла Заливаку, розповіла про переломний момент в житті. Відбувся він після розлучення Анни з Андрієм Богданом. Дівчина заїдала стрес солодким і погладшала на 16 кілограмів. Як вона виглядала до схуднення, дивіться нижче.
28-річна учасниця "Холостяка", яку харківський бізнесмен обрав у фіналі романтичного проєкту, неодноразово наголошувала, що розлучилася з впливовим чоловіком Андрієм Богданом через "постійні розчарування, образи та сльози". Після перемоги Анна вперше розповіла, як переживала розірвання шлюбу.
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Дівчина, яка регулярно займається спортом та віддає перевагу активному екстремальному відпочинку, побачила на вагах плюс 16 кілограмів. Річ у тому, що стрес вона заїдала солодким.
Хтось після розставання ріже каре, відрізає чубчик або фарбується, а я гладшаю на 16 кілограмів. У це складно повірити, дивлячись на мене зараз, але це так. Я не просто їла багато солодкого, я їла тільки солодке,
– пригадала Анна Богдан.
Турагентці не подобалося своє відображення у дзеркалі. Причиною була не лише зайва вага, а й проблемна шкіра, на якій негативно позначився надлишок цукру. Очевидно, що в той період Анна майже не фотографувалася, адже заздалегідь знала, що кадр їй не сподобається. Проте одне фото з архівів вона все ж відшукала.
Анна Богдан до схуднення / Фото з інстаграму переможниці "Холостяка"
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Як переможниця "Холостяка" схудла на 16 кілограмів
Анна Богдан запевнила, що ніколи не силувала себе дієтами та не голодувала. Вона позбулася 16 зайвих кілограмів і повернулася в ідеальну форму завдяки тому, що:
- відмовилася від солодкого, замінивши його на мед, корисні батончики та зефір;
- тренувалася в залі п'ять разів на тиждень;
- робила процедури LPG-масажу, який допомагає відкоригувати фігуру та позбутися целюліту;
- заряджалася правильним настроєм.
Анна Богдан зізналася, що після схуднення не дотримується виключно правильного харчування. Вона не відмовляє собі в смачненькому та солодкому, однак робить це обережно. Серію фото турагентка завершила кадром, на якому засвітила підтягнуте тіло в купальнику.
Головне – любіть себе будь-якою! Ніколи не підлаштовуйтесь під ідеали суспільства і моду! Будьте такими, як вам комфортно! Головне – будьте здорові,
– додала переможниця "Холостяка".
Анна Богдан після схуднення / Фото з інстаграму переможниці "Холостяка"