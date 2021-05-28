28-летняя участница "Холостяка", которую харьковский бизнесмен выбрал в финале романтического проекта, неоднократно подчеркивала, что рассталась с влиятельным мужем Андреем Богданом из-за "постоянных разочарований, обид и слез". После победы Анна впервые рассказала, как переживала расторжение брака.

Стоит знать Победительница "Холостяка-11" Анна Богдан призналась, что хотела покинуть шоу

Девушка, которая регулярно занимается спортом и предпочитает активный экстремальный отдых, увидела на весах плюс 16 килограммов. Дело в том, что стресс она заедала сладким.

Кто-то после расставания режет каре, отрезает челку или красится, а я поправляюсь на 16 килограммов. В это сложно поверить, глядя на меня сейчас, но это так. Я не просто ела много сладкого, я ела только сладкое,

– вспомнила Анна Богдан.

Турагентке не нравилось свое отражение в зеркале. Причиной был не только лишний вес, но и проблемная кожа, на которой негативно сказался избыток сахара. Очевидно, что в тот период Анна почти не фотографировалась, ведь заранее знала, что кадр ей не понравится. Однако одно фото из архивов она все же отыскала.

Анна Богдан до похудения / Фото из инстаграма победительницы "Холостяка"

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Как победительница "Холостяка" похудела на 16 килограммов

Анна Богдан заверила, что никогда не принуждала себя к диетам и не голодала. Она избавилась от 16 лишних килограммов и вернулась в идеальную форму благодаря тому, что:

отказалась от сладкого, заменив его на мед, полезные батончики и зефир;

тренировалась в зале пять раз в неделю;

делала процедуры LPG-массажа, который помогает откорректировать фигуру и избавиться от целлюлита;

заряжалась правильным настроением.

Анна Богдан призналась, что после похудения не придерживается исключительно правильного питания. Она не отказывает себе во вкусненьком и сладком, однако делает это осторожно. Серию фото турагентка завершила кадром, на котором засветила подтянутое тело в купальнике.

Главное – любите себя любой! Никогда не подстраивайтесь под идеалы общества и моду! Будьте такими, как вам комфортно! Главное – будьте здоровы,

– добавила победительница "Холостяка".

Анна Богдан после похудения / Фото из инстаграма победительницы "Холостяка"