Як з обкладинки: Ахтем Сеітаблаєв показав чуттєві весільні знімки старшої доньки Назли

Кримськотатарський режисер Ахтем Сеітаблаєв у 2021 році мав радісну подію – його старша донька Назли одружилась. У день її 27-го дня народження чоловік опублікував кілька архівних світлин з весілля.

Весілля доньки Ахтема відбулось всередині вересня 2021 року. Обранцем Назли став бойфренд Рустем, який освідчився дівчині у 2018 році. Весілля дівчини пройшло у Туреччині в місті Кемер. Тоді Назли і її обранець змінили 2 образи – одружувались у мечеті в традиційних костюмах, а весілля пройшло у світських образах.

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З днем народження, Нани. Ти вже зовсім доросла, доню. Скучаю, обіймаю, люблю! Бажаю вам з Рустемом доброго спільного шляху в житті. У повазі, коханні та підтримці. Бережи Всевишній,

– чуттєво написав у своєму інстаграмі Ахтем Сеітаблаєв.



Ахтем Сеітаблаєв з донькою Назли у день її весілля / Фото з інстаграму режисера

На фотографіях можна побачити щасливого і дещо стурбованого Ахтема разом з донькою, яка була у розкішній білій сукні та фаті. Також можна побачити, як чоловік вів Нану під руку до свого майбутнього зята Рустема, який на весілля одягнув блакитний костюм.



Ахтем Сеітаблаєв з донькою-красунею / Фото з інстаграму режисера



Назли у день весілля / Фото з інстаграму режисера



Назли та Рустем / Фото з інстаграму режисера