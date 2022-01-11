Як з обкладинки: Ахтем Сеітаблаєв показав чуттєві весільні знімки старшої доньки Назли
Джерело:інстаграм Ахтема Сеітаблаєва
Кримськотатарський режисер Ахтем Сеітаблаєв у 2021 році мав радісну подію – його старша донька Назли одружилась. У день її 27-го дня народження чоловік опублікував кілька архівних світлин з весілля.
Весілля доньки Ахтема відбулось всередині вересня 2021 року. Обранцем Назли став бойфренд Рустем, який освідчився дівчині у 2018 році. Весілля дівчини пройшло у Туреччині в місті Кемер. Тоді Назли і її обранець змінили 2 образи – одружувались у мечеті в традиційних костюмах, а весілля пройшло у світських образах.
До слова Донька Ахтема Сеітаблаєва вийшла заміж: зворушливі фото
З днем народження, Нани. Ти вже зовсім доросла, доню. Скучаю, обіймаю, люблю! Бажаю вам з Рустемом доброго спільного шляху в житті. У повазі, коханні та підтримці. Бережи Всевишній,
– чуттєво написав у своєму інстаграмі Ахтем Сеітаблаєв.
Ахтем Сеітаблаєв з донькою Назли у день її весілля / Фото з інстаграму режисера
На фотографіях можна побачити щасливого і дещо стурбованого Ахтема разом з донькою, яка була у розкішній білій сукні та фаті. Також можна побачити, як чоловік вів Нану під руку до свого майбутнього зята Рустема, який на весілля одягнув блакитний костюм.
Ахтем Сеітаблаєв з донькою-красунею / Фото з інстаграму режисера
Назли у день весілля / Фото з інстаграму режисера
Назли та Рустем / Фото з інстаграму режисера