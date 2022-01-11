Свадьба дочери Ахтема состоялась в середине сентября 2021 года. Избранником Назлы стал бойфренд Рустем, сделавший предложение девушке в 2018 году. Свадьба прошла в Турции в Кемере. Тогда Назлы и ее избранник сменили 2 образа – поженились в мечети в традиционных костюмах, а свадьба прошла в светских образах.

К слову Дочь Ахтема Сейтаблаева вышла замуж: трогательные фото

С днем ​​рождения, Нани. Ты уже совсем взрослая, доченька. Скучаю, обнимаю, люблю! Желаю вам с Рустемом хорошего совместного пути в жизни. В уважении, любви и поддержке. Береги Всевышний,

– трогательно написал в своем инстаграме Ахтем Сейтаблаев.

Ахтем Сейтаблаев с дочерью Назлы в день ее свадьбы / Фото из инстаграма режиссера

На фотографиях можно увидеть счастливого и несколько озабоченного Ахтема вместе с дочерью, которая была в роскошном белом платье и фате. Также можно увидеть, как мужчина вел Нану под руку к своему будущему зятю Рустему, который на свадьбу надел голубой костюм.



Ахтем Сейтаблаев с дочерью-красавицей / Фото из инстаграма режиссера



Назлы в день свадьбы / Фото из инстаграма режиссера



Назлы и Рустем / Фото из инстаграма режиссера

Отметим, что сразу после свадьбы дочери Ахтем Сейтаблаев заявил, что разводится с женой после 8 лет брака. По словам режиссера, между ним и его женой Иванной Дядюрой "начали угасать чувства".