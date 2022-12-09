Статус українця – краще, ніж топова нагорода, – Добринін про те, як змінився за час війни

Український ведучий і блогер Нікіта Добринін розповів, як його змінила велика війна. Він поділився, що відбулась переоцінка цінностей.

Життя усіх українців змінилося після 2014 року, а особливо після 24 лютого й початку повномасштабної війни. Нікіта Добринін відверто розповів, як він змінився з цього часу.

До теми Євген Синельников вперше пояснив, чому розлучився з дружиною з "Орла і решки"

Нікіта Добринін пояснив, що його змінило через війну

Шоумен і ведучий переконаний в тому, що після 24 лютого багато матеріальних речей втратили сенс, тоді як інші його здобули.

Відбулась переоцінка цінностей. Статус "українця" значить більше, ніж будь-яка топова нагорода. Я гордий, що я саме українець і моя батьківщина – Україна. Люди, що дорогі мені, емоції, що вони випромінюють стали ціннішими за всі гроші світу. Хоча і раніше так було, просто зараз це набуло більшого яскравого вираження,

– зізнався Нікіта Добринін.

"Час – це найдорожче, адже він лише від'ємний і його ніколи не повернути. Жити тут і зараз, замість синдрому відкладеного життя. Щоб відкладали те, що ще не сталося, туди де це ще не відбулося. Робити добро просто так і не чекати на відповідь, просто робити це якомога частіше. Проживати життя, а не існувати його. Гроші – то тільки ресурс! Але це енергія, яку можна передавати іншим, підтримувати армію та тих, хто втратив все", – додав важливі пункти ведучий.



Нікіта Добринін / Фото з інстаграму Нікіти Добриніна

Українські зірки та війна: останні новини