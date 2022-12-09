Жизнь всех украинцев изменилась после 2014 года, особенно после 24 февраля и начала полномасштабной войны. Никита Добрынин откровенно рассказал, как он изменился с этого времени.

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Никита Добрынин объяснил, что его изменило из-за войны

Шоумен и ведущий убежден в том, что после 24 февраля многие материальные вещи потеряли смысл, в то время как другие его обрели.

Произошла переоценка ценностей. Статус "украинца" означает больше, чем любая топовая награда. Я горд, что я именно украинец и моя родина – Украина. Люди, дорогие мне, эмоции, что они излучают стали ценнее всех денег мира. Хотя и раньше так было, прямо сейчас это приобрело большее яркое выражение,

– признался Никита Добрынин.

"Время – это самое дорогое, ведь оно лишь отрицательное и его никогда не вернуть. Жить здесь и сейчас, вместо синдрома отложенной жизни. Чтобы откладывали то, что еще не произошло, туда, где это еще не произошло. Делать добро просто так и не ждать ответа, просто делать это как можно чаще. Проживать жизнь, а не существовать ее. Деньги – это только ресурс! Но это энергия, которую можно передавать другим, поддерживать армию и тех, кто потерял все", – добавил важные пункты ведущий.



Никита Добрынин / Фото из инстаграма Никита Добрынина

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