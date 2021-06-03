Настя Каменських розповіла, як підтримувала подругу після розлучення з Позитивом

Ексдружина Позитива Анна Андрійчук – це найкраща подруга співачки Насті Каменських. Зірка однією з перших дізналася про розлучення пари та, як ніхто інший, підтримувала дизайнерку.

Про розлучення після семи років подружнього життя Позитив (справжнє ім'я – Олексій Завгородній) оголосив лише наприкінці квітня, однак порвала пара значно раніше. Після болісного розриву Анна Андрійчук знайшла розраду в зірковій подрузі Насті Каменських. Співачка була свідком того, як дизайнерка переживала один з найскладніших етапів.

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Аня, як і будь-яка жінка, переживала тяжко. Це порожнеча,

– наголосила Настя Каменських.

Артистка запевнила, що завжди була поряд з подругою. Вони не лише проводили багато часу разом, а й зв'язувалися одна з одною по відеозв'язку. Таких дзвінків могло бути по сім на день. Так, Настя Каменських підтримувала Анну своєю любов'ю і спілкуванням.

"Нам весело, цікаво разом. До того ж ми можемо говорити абсолютно ні про що", – зізналася співачка.

Повне інтерв'ю Насті Каменських: дивіться відео онлайн

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Додамо, зіркова подруга Позитива Надя Дорофєєва також коментувала розлучення колишнього колеги по гурту "Время и Стекло". Як і Каменських, вона однією з перших дізналася про розрив. Артистка запевнила, що рішення було складне для обох, однак жодної драми під час оприлюднення розлучення не сталося, адже кожен з ексів встиг відпустити ситуацію.