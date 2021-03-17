Народна артистка України Ольга Сумська на сцені з 15 років, тому заради кар'єри та ролей у престижних проєктах часто відкладала особисте життя на другий план. Старша донька зірки Антоніна Паперна переконана, що мама – кар'єристка, і саме тому не була в захваті від її другої вагітності та навіть розплакалась.

54-річна Ольга Сумська часто згадує в інтерв'ю про свою старшу доньку Антоніну, яка живе та розвиває акторську кар'єру в Росії. Судячи зі слів знаменитості, у них чудові теплі стосунки навіть попри рідкі зустрічі, однак останнє зізнання її доньки ставить під сумнів попередні заяви акторки.

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Донька Ольги Сумської про реакцію мами на її другу вагітність

30-річна Антоніна Паперна у квітні минулого року вдруге стала мамою, народивши сина Данила. Ольга Сумська розповідала, що стати бабусею вдруге – велике щастя. Вона постійно була на телефоні з вагітною донькою та давала їй поради з власного досвіду. Однак донька "Роксолани" зізналась, що спочатку мама не схвалювала швидке поповнення в родині, адже від цього страждатиме акторська кар'єра Тоні.

Пам'ятаю, коли сказала мамі новину про те, що вагітна вдруге. Мама заплакала. І мама, як справжня кар'єристка, не зрозуміла, як можна за два роки знову завагітніти,

– пригадала Антоніна Паперна.

Ольга Сумьска пішла від першого чоловіка Євгена Паперного, коли доньці не було й року. Зараз вона звинувачує батька Антоніни в тому, що він не цікавиться життям єдиної дитини, хоч і сама, на думку Антоніни, приділяла їй недостатньо уваги. Вона пояснила це тим, що мама завжди була кар'єристкою.

"Періодично я бачу, що вона відчуває себе винною за те, що не додала уваги в дитинстві. Тому вона намагається мене нахвалити, я це все помічаю. Я не люблю, коли нахвалюють. Якщо хвалити, то за якісь реальні досягнення, а коли це в порожню, то навіщо", – висловилася артистка.

Ольга Сумська відповіла на закиди доньки та зізналась, що вона дійсно кар'єристка. Зірка вважає, що досягнути успіху в акторстві по-іншому не можна й варто хапатися за будь-яку можливість. Вона додала, те, що старша донька зробила вибір на користь сім'ї – героїчно.

Я йшла по життю без покровителів, без допомоги, і якщо був шанс, я завжди його використовувала. Я вірила, що колись зіграю свою роль. І так само я виховую своїх дітей – будьте кар'єристками, якщо вже прийшли в цю професію. Але народити діточок з різницею у 2,5 роки – це героїчно,

– наголосила Сумська.

Зазначимо, Антоніна Паперна мала сумніви, що націлена на розвиток кар'єри мама пам'ятає, коли народилися її онуки. Ольга Сумська була приголомшена сумнівами доньки та швидко відповіла, що Єва з'явилася на світ 9 липня, а Данило – 21 квітня.