Народная артистка Украины Ольга Сумская на сцене с 15 лет, поэтому ради карьеры и ролей в престижных проектах часто откладывала личную жизнь на второй план. Старшая дочь звезды Антонина Паперная убеждена, что мама – карьеристка и именно поэтому не была в восторге от ее второй беременности и даже расплакалась.

54-летняя Ольга Сумская часто вспоминает в интервью о своей старшей дочери Антонине, которая живет и развивает актерскую карьеру в России. Судя по словам знаменитости, у них прекрасные теплые отношения даже несмотря на редкие встречи, однако последнее признание ее дочери ставит под сомнение предыдущие заявления актрисы.

Важно Ольга Сумская резко ответила на критику относительно переезда старшей дочери в Россию

Дочь Ольги Сумской о реакции мамы на ее вторую беременность

30-летняя Антонина Паперная в апреле прошлого года во второй раз стала мамой, родив сына Даниила. Ольга Сумская рассказывала, что стать бабушкой во второй раз – большое счастье. Она постоянно была на связи с беременной дочкой и давала ей советы по собственному опыту. Однако дочь "Роксоланы" призналась, что сначала мама не одобряла скорое пополнение в семье, ведь от этого будет страдать актерская карьера Тони.

Помню, когда сказала маме новость о том, что беременна во второй раз. Мама заплакала. И мама, как настоящая карьеристка, не поняла, как можно за два года снова забеременеть,

– вспомнила Антонина Паперная.

Ольга Сумьска ушла от первого мужа Евгения Паперного, когда дочери не было и года. Сейчас она обвиняет отца Антонины в том, что он не интересуется жизнью единственного ребенка, хоть и сама, по мнению Антонины, уделяла ей недостаточно внимания. Она объяснила это тем, что мама всегда была карьеристкой.

"Периодически я вижу, что она чувствует себя виноватой за то, что не уделяла внимания в детстве. Поэтому она пытается меня нахвалить, я это все замечаю. Я не люблю, когда нахваливают. Если хвалить, то за какие-то реальные достижения, а когда это в пустую, то зачем", – высказалась артистка.

Ольга Сумская ответила на упреки дочери и призналась, что она действительно карьеристка. Звезда считает, что достичь успеха в актерстве по-другому нельзя и стоит хвататься за любую возможность. Она добавила, то, что старшая дочь сделала выбор в пользу семьи – героически.

Я шла по жизни без покровителей, без помощи, и если был шанс, я всегда его использовала. Я верила, что когда-то сыграю свою роль. И так же я воспитываю своих детей – будьте карьеристками, раз уж пришли в эту профессию. Но родить детишек с разницей в 2,5 года – это героически,

– подчеркнула Сумская.

Отметим, у Антонины Паперной были сомнения, что нацеленная на развитие карьеры мама помнит, когда родились ее внуки. Ольга Сумская была ошеломлена сомнениями дочери и быстро ответила, что Ева появилась на свет 9 июля, а Даниил – 21 апреля.