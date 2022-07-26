З 2020 року артисти переживають складний період. Спочатку концертів не було через карантинні обмеження у зв'язку з пандемією коронавірусу, а тепер заробіток забрала війна. У Європі виконавці виступають здебільшого на благодійних концертах, але є виступи, які оплачуються. Діяльність за межами України для багатьох стала рятівним колом.

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Арсен Мірзоян про заробіток артистів під час війни

Музикант підкреслив, що концертна діяльність – це не вся робота, яку має виконувати артист. Та й сцену не можна назвати роботою, бо для артиста – це сенс життя: "Мова не про те, що артиста позбавили роботи, артиста позбавили сенсу життя. Роботу артисти собі знайдуть. І робота – це не тільки сцена. Це і студія, це й інші цифрові майданчики. Сцена – це не робота, це зовсім інше, тут набагато складніша історія".

Але все-таки основного джерела заробітку наших артистів зараз немає. Виконавці живуть на заощадження, на роялті, можливо, в когось є бізнес.

Хтось на роялті живе, хтось не знаю, на що ще живе. А який вибір? У когось є бізнес по той бік, якийсь сімейний підряд. Не знаю, якимось чином (живуть, – 24 канал),

– сказав Мірзоян.

Інтерв'ю з Арсеном Мірзояном у відеоформаті: дивіться відео онлайн