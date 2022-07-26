Раніше Мірзоян запитував у мережі, де українські артисти були всі 8 років. Зараз він пояснив свої слова. Каже, що чимало його колег і він сам звертались до російськомовних зірок, чому вони співають російською. На що ті казали, що соромляться або що українська музика – неякісна.

Читайте повністю Це не музика, це г*вно, – інтерв'ю з Мірзояном про російськомовних зірок і де "всі були 8 років"

А ви що якісні? Я в тих усіх артистів не бачив жодного якісного продукту, жодного! Це я про російськомовну попсу 2000-х. Ці артисти знаходилися в топах, вони займали перші ланки. Де ваша якісна музика? Я знаю, де ви записуєтесь, і як ви ви це робите. Це не музика, це г*вно, бл*ть! Ви називаєте це саундпродюсуванням – оця ваша комп'ютерна музика, пластмасова музика,

– різко коментує Мірзоян.

Єдине, що він хоче зазначити, у минулі роки якісною українською музикою був лише рок: "Тоді була філософія про якісний український продукт чи неякісний. Так створіть його, якщо ви такі якісні!"

Ще Мірзояна обурює, що всі різко стали "патріотами" після 24 лютого. Що цікаво, він каже, що багато років тому навіть артисти з росії казали українським виконавцям співати українською, але ті не хотіли.

"Ніхто нічого не робив, а зараз, коли прийшла біда в хату, то всі стали україномовними. Друзі, ми вас 2008-го року про це просили. 2008-го року вам у вуха дули. 2008-го року приїжджали артисти з росії й казали: "Рібята, буде війна, будуть ракети літати". А 2014 року, коли вже все почалося, теж нічого не змінилося. Ні Мінкульт, ніфіга ніхто не робив. Ніякої програми, ніякої. Тому що там уже після бійки кулаками махати", – додав Мірзоян.

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