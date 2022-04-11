Як можна думати про гроші, – Приходько зізналась, чому не будувала кар'єру в Росії

Українська співачка Анастасія Приходько зізналась, що могла будувати кар'єру в Росії, як інші артистки. Однак вона вирішила, що не зможе після цього дивитися українцям в очі.

Відома артистка Анастасія Приходько відкрито засуджує тих знаменитостей з України, які своїм мовчанням підтримують війну. Вона зауважила, що могла так само будувати кар'єру в Росії, але не захотіла цього.

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Анастасія Приходько про кар'єру в Росії

Виконавиця розповіла, що завдяки хіту "Мамо" вона могла завойовувати золоті гори в Росії: "Ви ж самі розумієте, пісня "Мамо" стала хітом, моїм продюсером був Костянтин Меладзе. І погнала б я по "золотому кільцю"".

Але я маю рідну країну. Як можна думати про гроші, коли на Батьківщині війна, коли Росія напала на Україну? Як я спатиму сама з собою? Як я прокидатимуся? Як я дивитимуся українцям у вічі, виходячи на сцену? Людина має жити за сумлінням. Батьківщину, дім, могили предків зраджувати не можна,

– підкреслила співачка.

, пісню "Мамо" Анастасія Приходько виконувала на Євробаченні-2009. Тоді вона представляла Росію, а не Україну, оскільки її дискваліфікували з Нацвідбору. Виконавиця заявляла, що для неї було принципово співати українською мовою.

Анастасія Приходько додала, що всі ті артисти, які сидять у Росії та мовчать про війну, мають бути позбавлені громадянства.

"Вони не мають права бути українцями. Потрібно позбавити всіх звань та регалій. Навіщо нам такі люди, які переживають за цукор у Росії, коли в рідній країні гинуть діти?" – сказала зірка.