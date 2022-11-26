Тварюки думали, що нас зламають, – MamaRika розповіла, як живе з сином третю добу без світла

Українська співачка MamaRika без електроенергії вже три доби. Вона розповіла, як справляється без світла разом з маленьким сином.

Українська енергетика зазнала значного пошкодження через російські обстріли. Українські зірки так само навчаються не втрачати хороший настрій під час відключень світла.

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MamaRika про життя без світла

Співачка MamaRika розповіла, що вона з сім'єю вже третю добу не бачили світла й води. Але в них є генератор, що виручає в такі моменти.

У нас рекорди. Ми вже третю добу без світла, води, зв'язку. Я тішуся, що багато в кого з'являється електроенергія, але ми, напевно, будемо серед останніх. Але ми на позитиві, ми тримаємося, періодично вмикаємо генератор,

– розповіла артистка.

MamaRika зізналась, що під час відключень їй довелось згадати дитинство, коли не було навіть і холодної води. Вона додала, що за цим не сумує, але й не збирається розкисати. Адже рада тому, що окупантів виганяють з України.

"Тазики в допомогу. Згадала, як було в дитинстві. У нас в Червонограді холодну воду давали по графіку, а гарячої ми не бачили ніколи. От бачите: футболочка, кофта, всі вдягнуті. Я вам скажу головний меседж: якщо ці тварюки думали, що вони нас зламають цим, – вам не вдасться, бо українці тішаться просто тому факту, що вас на нашій землі немає".



Син MamaRika / Фото з інстаграм-сторіз

Як живуть зірки під час відключень світла