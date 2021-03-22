Київське море та вулична їжа: Ксенія Мішина показала, як проводить локдаун з Еллертом і дітьми

Навіть локдаун не завадив "Холостячці" Ксенії Мішиній яскраво провести вікенд з коханим Олександром Еллертом і дітьми. Разом вони пообідали просто неба на одній з центральних вулиць столиці та відправилися на Київське море, захопивши новим сімейним фото.

З 20 березня в Києві запровадили новий локдаун. Оскільки всі заклади та торговельно-розважальні центри зачинені, зіркова пара "Холостячки" Ксенія Мішина та Олександр Еллерт відправилися з нащадками на прогулянку центром столиці та на Київське водосховище.

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Як Ксенія Мішина проводить локдаун з Еллертом і дітьми

Вікенд закохані провели з дітьми – сином акторки Платоном і донькою гумориста Елею. Після спільного сніданку Олександр Еллерт відвіз кохану та нащадків у центр столиці, де вони насолодилися азійською кухнею просто надворі. Замість столика в ресторані був багажник автомобіля.

"Локдаун така штука, що діти їдять надворі. Але насправді дуже класно – крута прохолодна погода й вулична їжа. Кайф", – поділився в інстаграм-сторіс обранець Мішиної.

Після обіду сім'я поїхала на Київське море. Завдяки локдауну вони побачили неймовірні пейзажі та весело провели час за містом. Олександр Еллерт зробив кумедне спільне селфі на згадку, сфотографувавшись з коханою та дітьми згори. Менше ніж за добу допис оцінили понад 50 тисячами лайків.

"Вкрутили лампочку на весну", – з гумором написав Еллерт.



Ксенія Мішина з Олександром Еллертом і дітьми / Instagram / @ellert_a

Додамо, нещодавно Ксенія Мішина розповіла, що часто свариться з Олександром Еллертом щодо того, хто повезе її сина Платона в школу, а хто спатиме довше на 10 хвилин. До слова, хлопчик радісно сприйняв переїзд Еллерта в їхню квартиру, зараз в них чудові стосунки.