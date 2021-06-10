"Думаємо про дідуся": як королівська сім'я згадує принца Філіпа у день його народження

Британському принцу Філіпу 10 червня могло б виповнитись 100 років. До столітнього ювілею чоловік не дожив всього 2 місяці, але пам'ять про нього досі продовжує жити у серцях його рідних та прихильників. Як згадує про свого дідуся принцеса Євгенія, принц Вільям та його дружина Єлизавета II – читайте далі.

Принц Філіп завжди був чуйним та веселим чоловіком, який відзначався інколи гострими та дещо скандальними висловлюваннями. Незважаючи на це, після смерті принцеси Діани, своєї невістки, він взяв під опіку внуків – принца Гаррі та Вільяма, які потребували чоловічої підтримки, яку часто не міг їм дати рідний батько – принц Чарльз. Принц Філіп також любив інших своїх внучок – принцесу Євгенію та Беатріс, а також Зару Тіндолл та її дітей.

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Сьогодні уся королівська сім'я та навіть їхній фотограф віддають шану покійному принцу Філіпу у соціальних мережах.

Єлизавета II

Символічно до дня народження принца Філіпа кілька днів тому королеві вручили сорт троянди, названий на честь принца Філіпа. Квіти виростили у саду біля східної тераси Віндзорського замку. Саме там проводить останній рік Єлизавета II та донедавна – принц Філіп, де він і відійшов у вічність. Незважаючи на таку сумну подію, королева була втішена отримати особливий подарунок, присвячений дню народженню її чоловіка. Королева відповіла, що троянда "виглядає чудово" й назвала подарунок "дуже люб'язним".

Герцоги Кембриджські

Пара Кейт Міддлтон та принца Вільяма у своєму інстаграм-профілі теж поділилась спогадами про принца Філіпа, згадавши про сорт троянди, названий на його честь.

"Згадуючи його королівську високість герцога Единбурзького, коли б йому було 100 років", – йдеться у повідомленні герцогів Кембриджських.

Принц Чарльз

Найстарший син принца Філіпа та Єлизавети II поділився у мережі двома символічними фото: на першому принц Філіп передає свою роль головного командира герцогині Корнуольській, його другій дружині. А на другому фото маленький принц Чарльз зустрічає принца Філіпа із візиту до Мальти в 1951 році.

"Згадуючи герцога Единбурзького, у день, коли йому було б 100 років", – йдеться у дописі.

Принцеса Євгенія

Найбільш особистим та неофіційним повідомленням відзначилась принцеса Євгенія – одна з улюблених внучок Філіпа. У неї завжди був особливий зв'язок з дідусем, і втрату чоловіка вона сприйняла дуже болісно.

"Думаємо про дідуся, якому мало б виповнитись 100 років", – лаконічно зазначила Євгенія.

Кріс Джексон

Королівський фотограф роками знімає усю королівську родину на святкових та урочистих подіях. Тому втрата принца Філіпа була для нього не менш приголомшливою, ніж для інших людей, причетних до монаршої сім'ї.

"Згадую герцога Единбурзького в той день, який мав би бути його 100-річчям", – написав чоловік та залишив його чорно-біле фото.