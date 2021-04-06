Відірвались на повну, – як Кейт Міддлтон та принц Вільям з дітьми святкували Пасху

Кілька днів тому, 4 квітня, католицький світ святкував Великдень. У це свято порозважались й герцоги Кембриджські разом зі своїми дітьми. Вони традиційно полювали за яйцями та зробили сюрприз королеві.

Про те, як Кейт Міддлтон та принц Вільям з дітьми провели Пасху, поділилося джерело з їхнього близького оточення. Після інтерв'ю з Меган Маркл та принцом Гаррі Великдень став для родини днем, коли можна було по-справжньому розслабитися.

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Сім'я герцогів Кембриджських відсвяткувала Пасху

Королівське подружжя підготували всім, а особливо своїм дітям, безліч сюрпризів. Вони традиційно влаштували 7-річному принцові Джорджу, 5-річній принцесі Шарлотті та 2-річному принцу Луї полювання за великодніми яйцями. Перед Пасхою діти герцогів Кембриджських розмалювали кілька яєць у подарунок для королеви Єлизавети II та принца Філіпа.

Напередодні свята Кейт Міддлтон приготувала великий шоколадний торт. Прикрашали його усією родиною, поставивши зверху маленькі солодкі яйця з кремовою начинкою. Цей торт став окрасою великоднього столу.

Кейт і Вільям не дозволяють дітям їсти шоколад та інші солодощі кожен день, тому на Великдень вони нарешті відірвалися,

– пише видання.

Уся сім'я Кейт Міддлтон та принца Вільяма зараз перебуває разом. Діти подружжя відпочивають на весняних канікулах, а тому мають час розважитися. Однак родина навіть час дозвілля намагається провести з користю.

"Вони насолоджуються велосипедними прогулянками, грають в теніс, а Джордж і Шарлотта беруть уроки верхової їзди. Шарлотта буквально одержима кіньми, як і її прабабуся. Луї теж вже хоче вчитися їздити верхи, проте поки він занадто малий для цього", – повідомило джерело.

Інсайдер додав, що саме діти стали для Кейт Міддлтон розрадою після інтерв'ю Меган і Гаррі. Через цю розмову вона добряче перенервувала, але задля сім'ї змогла взяти себе в руки.

Кейт було важко усвідомити все сказане в інтерв'ю, але вона взяла себе в руки й вирішила залишатися сильною заради королівської сім'ї й своїх дітей. Діти завжди роблять її дні кращими. Особливо присутність сім'ї допомагає у важкі часи. Вона відчуває себе щасливою, тому що у неї є діти й така любляча сім'я,

– розповіло джерело.

Світові знаменитості також по-особливому святкували Великдень. Вікторія Бекхем зібрала усіх в родинному колі, Кайлі Дженнер та Кім Кардашян підготували дітям солодощі та полювання за яйцями, а Джіджі Хадід сфотографувала донечку у святковому костюмі.