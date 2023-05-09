Чому Україна не голосує у першому півфіналі Євробачення-2023: як і коли підтримати фаворита

9 травня о 22:00 за київським часом в Ліверпулі відбудеться перший півфінал Євробачення-2023, в якому виступлять представники 15 країн. Чому українці не зможуть голосувати за фаворита і коли для нас відкриють голосування – дізнавайтеся далі.

Оскільки минулого року Україна перемогла у пісенному конкурсі, то на Євробаченні-2023 ми побачимо виступ гурту TVORCHI аж у фіналі, який запланований на 13 травня. Представники України боротимуться за перемогу разом з тими, хто набере найбільшу кількість голосів у півфіналах, а також з країнами-засновницями Євробачення: Іспанією, Італією, Німеччиною, Великою Британією та Францією.

До теми Євробачення-2023 вже на екранах: онлайн-трансляція першого півфіналу конкурсу

Як голосувати на Євробаченні-2023

Україна зможе голосувати лише в другому півфіналі пісенного конкурсу, який проведуть в четвер, 11 травня. Це визначили ще 31 січня під час прямої трансляції "Церемонії передачі ключів місту Ліверпулю та жеребкування учасників півфіналів пісенного конкурсу Євробачення-2023". Цього вечора також голосуватиме Іспанія та Велика Британія.

А Італія, Німеччина та Франція віддаватимуть голоси за своїх фаворитів у першому півфіналі.

Голосувати можна тоді, коли в прямому ефірі про це оголосять ведучі. Глядачі зможуть надсилати SMS-повідомлення на номер 7576 з номером учасника, якого прагнуть підтримати.

Цього року вперше глядачі з країн, які не беруть участі в конкурсі, також зможуть голосувати у кожному півфіналі та гранд-фіналі. Ось таке нововведення є на Євробаченні. Проголосувати можна в офіційному додатку Євробачення або на сайті. І програма, і вебсайт автоматично покажуть правильний метод голосування для вашої країни.

Також Україна голосуватиме у великому фіналі, який відбудеться в суботу, 13 травня. Українці можуть голосувати за всіх учасників конкурсу, крім представників України – гурту TVORCHI. Однак, якщо ви живете в іншій країні й прагнете підтримати наш колектив, то можете це зробити. Ви можете телефонувати чи надсилати повідомлення з номера мобільного оператора країни, в якій перебуваєте. Заборона голосів за TVORCHI діє лише на території України.