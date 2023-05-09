Поскольку в прошлом году Украина победила в песенном конкурсе, то на Евровидении-2023 мы увидим выступление группы TVORCHI в финале, который запланирован на 13 мая. Представители Украины будут бороться за победу вместе с теми, кто наберет наибольшее количество голосов в полуфиналах, а также со странами-основателями Евровидения: Испанией, Италией, Германией, Великобританией и Францией.

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Как голосовать на Евровидении-2023

Украина сможет голосовать только во втором полуфинале песенного конкурса, который будет проведен в четверг, 11 мая. Это определили еще 31 января во время прямой трансляции "Церемонии передачи ключей городу Ливерпулю и жеребьевки участников полуфиналов песенного конкурса Евровидения-2023". В этот вечер также будут голосовать Испания и Великобритания.

Италия, Германия и Франция будут отдавать голоса за своих фаворитов в первом полуфинале.

Голосовать можно тогда, когда в прямом эфире об этом объявят ведущие. Зрители смогут отправлять SMS-сообщение на номер 7576 с номером участника, которого стремятся поддержать.

Также Украина будет голосовать в большом финале, который состоится в субботу, 13 мая. Украинцы могут голосовать за всех участников конкурса, кроме представителей Украины – группы TVORCHI. Однако если вы живете в другой стране и стремитесь поддержать наш коллектив, то можете это сделать. Вы можете звонить или отправлять сообщения с номера мобильного оператора страны, в которой вы находитесь. Запрет голосов по TVORCHI действует только на территории Украины.

Обратите внимание! Песни всех участников песенного конкурса Евровидения-2023 можно прослушать здесь.