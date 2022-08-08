Ектор Хіменес-Браво зізнався, яким вчинком довів маму до лікарні

Війна застала Ектора Хіменеса-Браво не в Україні, а в рідній Колумбії, куди він полетів у відпустку з мамою та коханою. Сім'я просила його залишитися вдома, але відсиджуватися в безпеці шеф-кухар не став, чим довів маму до лікарні.

В ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу 50-річний Ектор Хіменес-Браво розповів, що перші слова його мами, коли в Україні почалася війна, були: "Дякувати Богу, що ти тут, дуже далеко". Однак уже в березні він, нікого не послухавши, полетів до Варшави.

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Як Ектор Хіменес-Браво довів маму до лікарні

У Польщі був волонтером, але потім зателефонував рідним і сказав: "Я завтра їду в Україну. Маю бути там". Мама потрапила до лікарні, це був просто жах. Але зараз вона розуміє, чому я так вирішив,

– зізнався шеф-кухар.

Ще на паспортному контролі він зрозумів, що прийняв правильне рішення, адже поряд з українцями почувається в безпеці. Він навіть їздив у прифронтові міста з військовими й не боявся смерті.

"Одного дня я помру. Якщо це буде під час війни, значить Бог так захотів. Я відчуваю, що для мене краще бути в Україні, ніж відпочивати за кордоном. Краще тут, з моєю сім'єю. Українці – це сім'я", – сміливо заявив Ектор Хіменес-Браво.

Ектор Хіменес-Браво / Фото Уляни Журби, 24 канал

Як у Колумбії реагують на війну в Україні

За словами Ектора, у Колумбії добре знають, що таке війна, адже вона тривала там 50 років. Однак у Латинської Америки були теплі відносини з радянським союзом, тож російська пропаганда там досі є.

"У країнах Латинської Америки є правдива інформація про війну в Україні, але 30% – російська пропаганда. Є люди, які розуміють, що росіяни – терористи, але є й ті, які вірять у пропаганду", – зізнався нам Ектор Хіменес-Браво.