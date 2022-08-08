В эксклюзивном интервью 24 канала 50-летний Эктор Хименес-Браво рассказал, что первые слова его мамы, когда в Украине началась война, были: "Слава Богу, что ты здесь, очень далеко". Однако уже в марте он, никого не послушав, улетел в Варшаву.

Интересно Эктор Хименес-Браво рассказал о молодой любимой и признался, где она сейчас

Как Эктор Хименес-Браво довел маму до больницы

В Польше был волонтером, но потом позвонил родным и сказал: "Я завтра еду в Украину. Должен быть там". Мама попала в больницу, это был ужас. Но сейчас она понимает, почему я так решил,

– признался шеф-повар.

Еще на паспортном контроле он понял, что принял правильное решение, ведь рядом с украинцами чувствует себя в безопасности. Он даже ездил в прифронтовые города с военными и не боялся смерти.

"Однажды я умру. Если это будет во время войны, значит Бог так захотел. Я чувствую, что для меня лучше быть в Украине, чем отдыхать за границей. Лучше здесь, с моей семьей. Украинцы – это семья", – смело заявил Эктор Хименес-Браво.

Эктор Хименес-Браво / Фото Ульяны Журбы, 24 канал