Як дві краплі: син Меган Маркл Арчі вражає схожістю із зірковою мамою

Мережею ширяться кадри маленького сина принца Гаррі й Меган Маркл Арчі. Користувачі знайшли архівне фото Меган, і воно вражає, адже мама з сином разюче схожі.

Днями у твітері з'явилось нове фото Арчі Маунтбаттен-Віндзора. Це кадр із документального фільму про ментальне здоров'я "Я, якого ви не бачите", творцями якого стали принц Гаррі та Опра Вінфрі.

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Схожість Арчі та Меган Маркл

Епізод, в якому показали 2-річного Арчі, став вірусним у мережі. Своєю чергою, одна з прихильниць королівської сім'ї відшукала архівне фото Меган Маркл. У мережі порівняли фото маленького Арчі та 6-місячної Меган, яка сиділа на руках у зведеної сестри Саманти.

Зі знімків помітно, як сильно схожі син з мамою. В Арчі, так само як і в Меган, пухкі щоки, кучеряве волосся і темні очі. Сина принца Гаррі назвали мінікопією герцогині.

Реакція мережі

В інтернеті бурхливо обговорюють разючу схожість Арчі та його зіркової мами Меган Маркл. Однак зазначають, що від батька принца Гаррі малюк перейняв його руде волосся.