На днях в Твиттере появилось новое фото Арчи Маунтбаттен-Виндзора. Это кадр из документального фильма о ментальном здоровье "Я, которого вы не видите", создателями которого стали принц Гарри и Опра Уинфри.
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Сходство Арчи и Меган Маркл
Эпизод, в котором показали 2-летнего Арчи, стал вирусным в сети. В свою очередь, одна из поклонниц королевской семьи отыскала архивное фото Меган Маркл. В сети сравнили фото маленького Арчи и 6-месячной Меган, которая сидела на руках у сводной сестры Саманты.
Со снимков заметно, как сильно похожи сын с мамой. У Арчи, так же как и у Меган, пухлые щеки, вьющиеся волосы и темные глаза. Сына принца Гарри назвали мини-копией герцогини.
Реакция сети
В интернете бурно обсуждают поразительное сходство Арчи и его звездной мамы Меган Маркл. Однако отмечают, что от отца принца Гарри малыш перенял его рыжие волосы.
- "Мне кажется, что сейчас он становится больше похож на Меган, чем на Гарри. Интересно посмотреть, что в итоге получится";
- "Арчи и Меган очень похожи, у них одинаковые темные глаза и улыбки";
- "Да, просто копия Меган. Симпатичный";
- "Всегда говорила, что Арчи похож на свою маму, это было заметно еще с первых кадров. Он Мини-Меган";
- "Очень похож на маму";
- "Он такой милый";
- "Точно понятно одно – это счастливый ребенок".