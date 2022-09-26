"Хочу до школи, де говорять українською": як донька Тоні Матвієнко навчається у Великій Британії

Українська співачка Тоня Матвієнко розповіла про доньку Ніну, яка вчиться у Великій Британії. За її словами, дівчинка хоче повернутися додому.

Українська співачка Тоня Матвієнко живе разом з донькою Ніною у Великій Британії. В інтерв'ю 24 каналу артистка розповіла про навчання дівчинки.

До теми Вона молода, має ще багато часу, – чи виїхала старша донька Тоні Матвієнко за кордон

Тоня Матвієнко про доньку

Виконавиця поділилась, що Ніні подобається ходити до британської школи. Водночас для неї складно те, що навчання проходить англійською мовою.

"Пів року вона не мала жодного спілкування з дітьми, тому зараз з задоволенням ходить до школи, їй подобається. Це розвиток для неї. Хоча Ніна не знає англійської мови, але діти дуже добре ставляться до неї. Всі знають, що вона з України, допомагають. Радію, що донька не переживає, для мене дуже важливо, щоб вона була спокійна".



Ніна Матвієнко / Фото з інстаграму Тоні Матвієнко

Але вона дуже сумує за Україною. 8 серпня ми їздили додому і вона сказала: "Я хочу ходити до школи, де діти розмовляють українською. Хочу розуміти їх". Коли приходить зі школи додому, не може наговоритися. Зараз вона додатково вчить англійську онлайн, щоб було комфортніше,

– додала Тоня Матвієнко.

Співачка вже не раз зауважувала, що хотіла б, аби донька вчилась в Україні. Також її засмучує те, що дівчинка не бачить своїх близьких.

"Знаю, що збоку звучить гарно, що Ніна навчається у британській школі. Якби їй було років 15, то в цьому був би якийсь сенс. Найстрашніше, що вона не бачить родини. А англійську можна вивчити й в Києві".

Інтерв'ю з Тонею Матвієнко: дивіться відео онлайн