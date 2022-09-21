Старша донька акторки Ольги Сумської Антоніна Паперна ще до війни перебралась до росії. Про вторгнення вона мовчить, бо боїться за дітей та чоловіка-росіянина.

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Аня Борисюк про сестру в росії

Молодша донька Сумської розповіла, що старша сестра була для неї справжньою підтримкою та натхненням. Відпускати її до москви Анні не хотілося.

Було дуже боляче прощатися з нею. Розуміючи, що все. Далі ти сама. Я пам'ятаю, як я вибігала тоді на вулицю, коли вона відлітала зранку до Москви. Я вибігала в піжамі: "Тоню, залишайся!"

– розповіла дівчина.

"Вона мене дуже-дуже надихала. Навіть коли вона там щось в кімнаті розроблювала, розписувала. У неї диплом є мистецтвознавця. Я це так шалено сприймала!".

Анна Борисюк дотримується такої самої думки про сестру, як і її зіркова мама. Тому не засуджує Антоніну. "Зараз не вистачає її уваги, якогось теплого слова. Хочеться бути близькими людьми і назавжди це зберегти. Допомагати одне одному. І радіти, щонайменше".



Ольга Сумська з доньками / Фото з інстаграму акторки

Що каже Сумська про старшу доньку