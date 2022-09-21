Старша донька акторки Ольги Сумської Антоніна Паперна ще до війни перебралась до росії. Про вторгнення вона мовчить, бо боїться за дітей та чоловіка-росіянина.
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Аня Борисюк про сестру в росії
Молодша донька Сумської розповіла, що старша сестра була для неї справжньою підтримкою та натхненням. Відпускати її до москви Анні не хотілося.
Було дуже боляче прощатися з нею. Розуміючи, що все. Далі ти сама. Я пам'ятаю, як я вибігала тоді на вулицю, коли вона відлітала зранку до Москви. Я вибігала в піжамі: "Тоню, залишайся!"
– розповіла дівчина.
"Вона мене дуже-дуже надихала. Навіть коли вона там щось в кімнаті розроблювала, розписувала. У неї диплом є мистецтвознавця. Я це так шалено сприймала!".
Анна Борисюк дотримується такої самої думки про сестру, як і її зіркова мама. Тому не засуджує Антоніну. "Зараз не вистачає її уваги, якогось теплого слова. Хочеться бути близькими людьми і назавжди це зберегти. Допомагати одне одному. І радіти, щонайменше".
Ольга Сумська з доньками / Фото з інстаграму акторки
Що каже Сумська про старшу доньку
- Часто Ользі Сумській "прилітають" поради зректися Антоніни, однак вона до них категорично не дослухається. "Коли мені "прилітають" якісь поради на кшталт того, що я маю зректися своїх дітей, – ніколи, навіть думки такої немає. І взагалі як можна таке порадити матері?".
- Акторка вважає, що всім українцям у росії дуже важко. Там вони начебто перебувають у режимі "страшного терору".
- Акторка Катерина Кузнєцова, яка відмовилася від кар'єри в країні окупанта після років життя в росії припустила, чому Тоня Паперна не виїхала з москви. Катя вважає, що думки про "спецоперацію" в Антоніни та її чоловіка можуть відрізнятися.