Роботи зараз нема ні в кого, – як Дмитро Ступка заробляє на життя в США

Актор Дмитро Ступка у вересні минулого року виїхав у США. З того часу чоловік витрачає те, що до цього заробив в Україні. Зізнається, роботи зараз немає ні в кого з акторської сфери діяльності.

Дмитро разом з колишньою дружиною Поліною Логуновою та донькою Богданою прилетів у США 8 вересня 2021 року. З того часу він не був в Україні. В інтерв'ю 24 каналу актор розповів, як заробляє в Америці.

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Дмитро Ступка про заробіток у США

23 лютого Дмитро був у дорозі в Україну. Війна застала його в літаку. Всіма думками він був вдома, скучив за всіма, за рідними, друзями, роботою, сценою, зйомками. Деякий час він прожив в Європі, а згодом повернувся у США. Тепер не знає, що буде далі. Постійно живе на валізах.

Дмитро зізнався, що роботи зараз немає ні в кого зі сфери кінематографа. Навіть гримери та костюмери постійно публікують дописи, в яких просять допомогти з роботою. В Америці Ступка також не може працювати, бо не має офіційних документів.

Можу займатися благодійністю, заробляю, проводячи майстер-класи з акторської майстерності для дітей. Займаюся з дітьми в онлайн-режимі. Якісь гроші мав вдома в Україні, мама привезла їх до Польщі й передала мені. З 9 вересня 2021 року я витрачаю те, що заробив до цього в Україні. Доходів у мене нема. Це все не дуже просто. Але є друзі, які можуть підтримати. Є майстер-класи з дітьми. Це поки що допомагає,

– розповів актор.

Зараз актор живе в Маямі, де друзі допомогли знайти житло. В США він проводить благодійні концерти на підтримку України, а також має можливість бачитися з донькою, яка разом з ексдружиною проживає в Лос-Анджелесі.

Інтерв'ю з Дмитром Ступкою у відеоформаті: дивіться відео онлайн