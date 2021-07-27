Забилася б в куток і ридала, – Даша Квіткова розповіла, як повертається у форму після пологів

Два тижні тому Даша Квіткова вперше стала мамою. Вона народила сина й потроху повертається у форму. 23-річній блогерці страшенно не подобається своє відображення в дзеркалі. Не впасти в післяпологову депресію їй допомагає підтримка чоловіка.

За словами Даші Квіткової, Нікіта Добринін робить їй тисячі компліментів, цілує кожну складочку або ямочку на тілі. Він приймає та любить її такою, якою вона є.

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Після вагітності неймовірно важлива підтримка чоловіка. Чесне слово, я б уже забилася в куток і ридала гіркими сльозами від свого вигляду в дзеркалі,

– зізналась блогерка.

Зважаючи на те, що з моменту появи на світ Лева минуло всього два тижні, Даші Квітковій не можна займатися спортом. Активні тренування вона розпочне лише через місяць. Поки молода мама щодня носить бандаж і правильно харчується. Вона прибрала з раціону все смажене, борошняне й солодке.

"На вагах цифра тане, і я цьому рада", – поділилась дружина Нікіти Добриніна.

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До слова, через тиждень після пологів Даша Квіткова скинула 10 кілограмів. До вагітності вона важила 54 кілограми, тому мріє побачити таку ж позначку на вагах у статусі мами.