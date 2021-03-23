Відома українська телеведуча Маша Єфросиніна привітала чоловіка Тимура Хромаєва з днем народження. Знаменитість опублікувала зворушливе спільне фото та адресувала коханому приємні слова.

Маша Єфросиніна не часто ділиться світлинами з чоловіком, проте інколи тішить прихильників сімейним контентом. З нагоди свята зірка оприлюднила ще один кадр.

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Маша Єфросиніна привітала чоловіка з днем народження

Зірка поділилася фотографією, яку зробила на вечірці. Вона позувала в обіймах коханого в блискучій сукні. Романтичний образ ведучої доповнила красива укладка та насичений макіяж.

Тимур Хромаєв ніжно обіймав кохану та мило усміхався разом із нею. Після багатьох років шлюбу подружжя намагається зберігати романтику та пристрасть у стосунках. Вони не соромляться демонструвати свої почуття на публіці.

"З днем народження, моє кохання", – з ніжністю написала в публікації Єфросиніна.

У коментарях підписники Маші також долучаються до привітань та залишають компліменти на адресу пари.