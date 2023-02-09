Нина Матвиенко до войны хотела, чтобы Арсен и Тоня жили в квартире, которую купили. Народная артистка считала, что ее дом тесен для всего семейства. Однако теперь дочь с внучкой живут в Великобритании, поэтому исполнительница рада, когда они все проводят время вместе.

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Как Арсену Мирзояну нельзя называть тещу

Артист остается в Украине, потому много времени проводит с тещей. Но именно так ему запрещено называть Нину Митрофановну.

Я очень осторожно веду себя. У нас вообще слово теща запрещено,

– признался Арсен.

Мирзоян называет Матвиенко мамой или обращается на имя и отчество.

Арсен Мирзоян о теще: смотрите видео онлайн

Напомним, жена Арсена – Тоня Матвиенко вместе с 7-летней дочерью Ниной живут в Великобритании. Они уехали за границу после начала полномасштабного вторжения, пока дочь учится там в школе. Иногда Тоня приезжает в Украину, или же встречается с любимым за границей, куда он приезжает на благотворительные концерты.