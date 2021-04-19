Знаменита британська дизайнерка та ексспівачка Вікторія Бекхем оригінально відсвяткувала свій день народження. У своє 47-річчя вона прибула на вечірку на честь відкриття футбольного сезону в США, що проходила в готелі The Goodtime Hotel.

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День народження Вікторії Бекхем

Вечірка проходила в Маямі – саме там знаходиться футбольний клуб чоловіка Вікторії Бекхем Девіда. На світський захід прибули також співак Фарелл Вільямс та світська левиця Кім Кардашян.

У свій день народження Вікторія Бекхем приміряла стильний образ. Вона постала перед камерою в білій сорочці та чорних латексних штанах. Зірка поєднала вбрання з оранжевими туфлями на високих підборах й доповнила образ аксесуарами. Модельєрка вклала волосся ніжними локонами та зробила вечірній макіяж з акцентом на губах.

Натомість Кім Кардашян обрала шкіряну гірчичну сукню від Christian Dior з відвертим декольте та золотисті босоніжки з кристалами від Rene Caovilla. Знаменитість вирівняла та розпустила волосся. На обличчі вона зробила розкішний макіяж, підкресливши очі масивними чорними стрілками й нафарбувавши губи нюдовою помадою.



Вікторія Бекхем із чоловіком та зірками / Фото з інстаграму Вікторії Бекхем

Раніше Вікторія Бекхем поділилась своїм здоровим способом життя. Дизайнерка щодня бігає, тренується та медитує. Ранок зірка починає з ложки яблучного оцту, яку випиває натщесерце, та зеленого смузі. Також вона снідає яєчнею із лососем.