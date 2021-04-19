Украинская блогерша, известная как Verba, хотела роскошно отпраздновать свой день рождения. Для этого она пригласила несколько десятков гостей. К тому же ведущим вечеринки стал Юрий Горбунов, а гостей развлекал Монатик с Lida Lee и Nino. На празднике были хореограф Амадор Лопес, поп-группа Rumbero's, иллюзионисты Magic Five.

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День рождения Юлии Вербы без карантинных норм

Блогерша сообщила, что празднование совершеннолетия обошлось ей в более 3 миллионов гривен. Половину из этой суммы она потратила на выступление Монатика. На эти средства Юлия могла приобрести 3 квартиры или 10 машин, но решила выбрать эмоции.

Однако, судя по видео и фото, опубликованных на ее инстаграм-странице и в сториз, на празднике присутствовали десятки людей. Все они были без масок и не сохраняли социальную дистанцию. Только у персонала заведения были защитные маски.

Как отмечает "Телевидение Торонто", только 10 апреля Ивано-Франковская область вышла из красной зоны карантина, где продолжались строгие ограничения более месяца, и перешла в желтую. Но даже в желтой зоне нельзя проводить массовые мероприятия, где наполненность зала превышает 50%. По состоянию на 19 апреля, в Украине 13 регионов находятся в красной зоне, а только 3 – в желтой.

Стоит отметить, что звездные гости Юлии Вербинец, например Юрий Горбунов и Монатик, ранее снимали видео в коллаборации с Минздавом, о важности карантинных ограничений. Однако на праздновании 18-летия блогерши они не соблюдали дистанцию ​​и не носили масок.

Напомним, что Юлия Вербинец имеет огромную аудиторию – 3,1 миллиона подписчиков. Все поклонники могли наблюдать за праздником ее дня рождения, который проходил без карантина.

Для просмотра всех фото листайте вправо:



Выступление Монатика на 18-летии Юлии Вербинец / Фото с инстаграм-сториз

Комментарий полиции

Журналисты 24 канала обратились в полицию Франковска по делу за нарушение карантинных норм. Кристина Максимчак, начальница отдела связей с общественностью Управления патрульной полиции в Ивано-Франковской области пояснила, что "ни одного производства не открывали", ведь никто не обращался в органы и-за этого празднования.