Украинский артист Артем Пивоваров рассказал о сотрудничестве с Надеждой Дорофеевой, которая вылилась в трек "Думы" на стихотворение Тараса Шевченко. Он вспомнил, как записывались песни и клип.

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"Я ездил на запад, Надя в Лиссабоне"

Артем Пивоваров начал работу над проектом "Твои стихи, мои ноты" еще до войны и намного раньше планировал спеть в дуэте с Надеждой Дорофеевой.

На самом деле этот дуэт должен произойти еще полгода назад, но не совпадали наши графики. Мы постоянно переносили работу над песней. Но за 2 недели до войны мы с Надей встретились, обсудили все детали, нюансы, надеялись на общую запись. Но 24 февраля все изменилось,

– признался артист.

"Мы записывались отдельно, потому что Надя сейчас не в Украине. Поэтому мы адаптировались и свои вокальные партии писали каждый у себя дома. Для видео тоже самостоятельно выбирали локации. Я ездил на запад Украины, Надя снимала в Лиссабоне", – добавил исполнитель.

Какова была идея клипа

Артем Пивоваров рассказал, что каждый клип, выходящий в рамках проекта "Твои стихи, мои ноты" прост, чтобы не отвлечь внимание зрителя от строк текста, написанных поэтами и художниками.

"Вообще весь визуал, создаваемый на песне этого проекта, имеет очень простой месседж. Мы стараемся не отвлекать людей от текста, не погружаем их в какую-то историю. Например, в своих клипах я могу с удовольствием придумывать какие-то идеи и переносить людей в другие измерения с помощью визуальных эффектов или сторителинга. А здесь все очень просто", – заметил музыкант.

Артем Пивоваров отметил, что для этого проекта он записывает ролик на студии или снимает mood-видео, где просто поет. Так получилось и с клипом "Думы".

Напомним, часть средств по просмотрам видеоработы Артем Пивоваров отдаст на нужды ВСУ.

Артем Пивоваров и Надя Дорофеева – "Думы": смотрите видео