Пока одни звезды борются с путинской пропагандой, другие умалчивают военные преступления России. Поэтому первых ужасно злят те коллеги, которые не осуждают действия Кремля. В частности, телеведущая Катя Осадчая разозлилась на Антона Лирника, который даже не заикнулся о прекращении войны. В то же время он умоляет Путина о гуманитарных коридорах для Волновахи.

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Антон Лирник с уважением обратился к Путину

"Владимир Владимирович, я обращаюсь к вам, потому что только вы можете помочь. Во многих украинских городах гуманитарная катастрофа. Я говорю конкретно о маленьком городе Волноваха, это город на востоке Украины. Там люди находятся в смертельной опасности – женщины, дети, мирные жители. Украинская сторона готова сделать зеленый коридор, но нужно согласие ДНР. Я прошу вас помочь с этим. Мы можем спасти этих людей", – сказал Антон Лирник в видео.

Он надеется, что "через 3-4-5 рукопожатий" это видео попадет к Путину.

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Катя Осадча "разнесла" его вдребезги

А остановить войну? Такое в голову не пришло? Давайте увезем детей и дальше продолжим уничтожать Украину? Антон Лирник, надеюсь, что мы никогда не встретимся, иначе я за себя просто не ручаюсь,

– написала Катя Осадчая.

Катя Осадча осудила Антона Лирника / Фото из инстаграма ведущей