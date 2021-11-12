Звезда "Квартала 95" Елена Кравец 19 лет состоит в браке с мужем Сергеем. Но даже такой долгий период жизни вместе не дает гарантии, что все будет гладко.

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Кризис в отношениях Елены Кравец с мужем

Юмористка сравнила супружескую жизнь с игрой. Каждый новый уровень дает новые знания о твоем партнере.

"В браке есть определенные периоды, они как уровни игры. Ты проходишь каждый из них и приобретаешь какие-то новые навыки... мне кажется, что каждый период трансформирует. И наши отношения уже никогда не будут такими, как в начале. И это очень интересно. Мне нравится тот уровень игры, на котором мы сейчас с Сергеем живем", – поделилась она.

Елена Кравец призналась, что и кризисы иногда преследовали супругов. Но семейный психотерапевт помог решить проблемы.

У нас были определенные кризисы и принятие всего в друг друге. Мне кажется, что сейчас мы вышли на такую ровную дорогу и я понимаю, что я его таким еще не знаю. И не буду лукавить, каждый из нас проходит индивидуальную терапию,

– поделилась звезда.

"У нас раньше была совместная терапия, были в нашей жизни обстоятельства, которые привели нас к специалистам. Это очень нам помогло. И это определенный рост, который не может не отражаться на качестве наших отношений в семье. Для меня основной критерий – это легкость", – подытожила артистка.



Елена Кравец с мужем / Фото из инстаграма Елены Кравец

Брак Елены Кравец с мужем