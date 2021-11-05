Я його щиро люблю, – Світлана Лобода про стосунки з колишнім чоловіком
Джерело:ютуб-канал Маші Єфросиніної
Співачка Світлана Лобода, яка розвиває кар'єру в Росії, вперше прокоментувала чутки про розлучення з чоловіком Андрієм Царем. Артистка заявила, що причиною цього стала не зрада екскоханого, а їхнє віддалення. Світлана продовжує любити його, але вже як батька своєї доньки.
Світлана Лобода не виступала та не давала інтерв'ю в Україні протягом чотирьох років. За цей час до неї виникло багато запитань. Зокрема, про особисте життя.
Читайте також Зі сльозами на очах: Світлана Лобода пояснила, чому не давала концерти в Україні
Світлана Лобода про ексчоловіка
"Ні, це повна маячня. Андрій в якийсь момент захопився буддизмом, філософією та медитацією. Став багато часу приділяти цьому", – розповіла Лобода. Вона зрозуміла, що Андрій змінився, вони стають зовсім різними, з різними світоглядами й відстань між коханими лише зростає.
Він залишається дуже доброю, класною, хорошою людиною. Я його дуже люблю, щиро люблю. Просто ці стосунки максимально трансформувалися, в таку чисту любов, як до тата моєї дитини,
– сказала Лобода.
Зараз 39-річна Світлана щаслива в нових стосунках, однак свого обранця не розсекречує. Єдине, що розповіла, що він старший і артистка відчуває себе поруч із коханим слабою, ніжною жінкою: "Так, поруч із ним я відчуваю себе дівчинкою. Він старший, дуже мудрий, кмітливий і може огорнути мене турботою".
На безіменному пальці у виконавиці була каблучка, однак вона все-таки не відповіла на питання, чи заручена. Однак зізналася, що кохає обранця.
Світлана Лобода з доньками / Фото з інстаграму співачки
До слова У неї все через протести, – Світлана Лобода про те, чому продюсер Крапівіна пішла від неї
Особисте життя Світлани Лободи
- У 2011 році в Києві Світлана Лобода народила від танцюриста Андрія Царя доньку Євангеліну.
- Артистка мріяла про дитину, тому була дуже щасливою.
- Однак кохання пари тривало недовго й вже через три роки Світлана та Андрій розірвали стосунки.
- У 2018 році в США артистка народила доньку Тильду.
- Про батька дитини нічого невідомо.