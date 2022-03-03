Цивільні українці роблять все для того, щоб хоч трішки допомогти військовим. Зараз наші воїни дають гідну відсіч окупанту й їм, як ніколи, потрібна наша підтримка.

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Олександра Заріцька допомагає військовим

Артистка не розповідає, куди саме відправилася, але розповіла, що зараз на Заході. Там вона допомагає в одній зі шкіл. Там вона разом з багатьма дівчатами плете маскувальні сітки для наших військових. Також допомагає з випічкою хліба, збором і посиланням речей для людей, які зараз перебувають в гарячих точках. Щоб підняти бойовий настрій Олександра співає разом зі всіма, хто прийшов до школи.

Я вже майже не плачу. Натомість відчуваю величезну гордість. Гордість за наш народ, за нашу країну, за нашу силу та єдність. Я вірю щосекунди, кожною клітиною мого єства, що скоро настане мир і ми усі зможемо повернутись додому,

– наголосила Заріцька.

Шлях додому буде довгим. Для багатьох людей він вже не буде тим самим, але ми все відбудуємо й будемо жити, як вільний та, як ніколи, сильний народ. А всі злочинці обов'язково будуть покараними. Просто так ми цього не залишимо.

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Текст публікації Олександри Заріцької:

Ми вже декілька днів на західній Україні. Допомагаємо чим можемо. Плетемо маскувальні сітки, печемо хліб, відправляємо необхідне у гарячі точки. А ще підіймаємо настрій дітям та дорослим. Я вже майже не плачу. Натомість відчуваю величезну гордість. Гордість за наш народ, за нашу країну, за нашу силу та єдність. Я вірю щосекунди, кожною клітиною мого єства, що скоро настане мир і ми усі зможемо повернутись додому. Це буде довгий шлях і наш дім вже не буде тим самим, але ми відбудуємо його і будемо жити, як вільний та, як ніколи, сильний народ. А усі причетні до цієї трагедії злочинці отримають своє та залишаться в історії лише як нагадування та застереження дітям майбутнього. Слава Україні!