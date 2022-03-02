Олена Зеленська вчора у своїй публікації в інстаграмі, подякувала всім жінкам, які не здаються у цей важкий час та продовжують працювати та допомагати іншим. Сьогодні перша леді звернулася до світової спільноти, опублікувавши відеоролик, в якому показала, до чого призвело вторгнення окупантів на нашу землю.

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За 7 днів російські загарбники розбомбили військові бази, стратегічні об’єкти та почали наносити удари по цивільних. Від нищівних рук окупантів страждають мирні мешканці, які залишилися без осель та ночують в укриттях. Під обстрілами народжуються діти, а пенсіонери вимушені ховатися в бомбосховищах та підвалах.

Перша леді Олена Зеленська зазначила, що наші військові б’ються також за мир в інших країнах.

"Це – Україна просто зараз. Цей ролик для того, щоб світ побачив – у нас війна. Через напад Путіна українці щоночі ведуть дітей до підвалів і б’ються з ворогом під стінами рідних будинків. Україна – миролюбна країна. Ми проти війни та не нападали першими. Але ми не збираємося здаватись. Світе, дивися: ми б’ємося за мир і у ваших країнах", – написала Зеленська.

У коментарях під дописом українці зазначили, що нікому не віддадуть нашу країну і будуть битися до кінця, поки не здобудемо перемогу. Свої коментарі також залишили громадяни інших країн, які заявили, що усім серцем зараз з нашим народом.

"Господи збережи нашу Україну";

"Ми разом, ми переможемо";

"Ваш чоловік – герой";

"Віримо, що у нас все буде добре";

"Рідна Україна, тримайся, ми вистоїмо".



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