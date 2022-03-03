Гражданские украинцы делают все для того, чтобы хоть немного помочь военным. Сейчас наши воины дают достойный отпор оккупантам и им, как никогда, нужна наша поддержка.

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Александра Зарицкая помогает военным

Артистка не рассказывает, куда отправилась, но рассказала, что сейчас на Западе. Там она помогает в одной из школ. Там она вместе со многими девушками плетет маскировочные сетки для наших военных. Также помогает с выпечкой хлеба, сбором и ссылкой вещей для людей, которые находятся в горячих точках. Чтобы поднять боевое настроение, Александра поет вместе со всеми, кто пришел в школу.

Я уже почти не плачу. В то же время чувствую огромную гордость. Гордость за наш народ, нашу страну, нашу силу и единство. Я верю каждую секунду, каждой клеткой моего естества, что скоро наступит мир и мы все сможем вернуться домой,

– отметила Зарицкая.

Путь домой будет длинным. Для многих людей он уже не будет тем же, но мы все отстроим и будем жить как свободный и, как никогда, сильный народ. А все преступники обязательно будут наказаны. Просто так мы этого не оставим.

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Текст публикации Александры Зарицкой: