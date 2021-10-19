Минулого тижня Влад Яма з дружиною Ліліаною заінтригували мережу публікаціями, з однаковими підписами. "Ми прийняли серйозне рішення", – йшлось під чорно-білими фото подружжя. У мережі припускали, що пара готується до серйозної заяви про свої стосунки, однак усе виявилося куди простіше.

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Зіркова сім'я завела домашнього улюбленця. Дружина і син судді "Танців з зірками" два роки вмовляли його придбати песика породи пушон. Врешті-решт він погодився.

Я впирався два роки, але вони були в більшості. Ні, я люблю собак, але з нашим графіком був упевнений, що це неможливо,

– поділився Влад Яма.

Танцівник стверджує, що "неймовірно ніжна, добра, розумна й вихована" дівчинка зробила їхню родину щасливішою. Зараз він разом з фанами вигадує для неї яскраве ім'я. Фоловери пропонують різні варіанти – від Ямки до Батману.

Влад Яма і Ліліана з домашнім улюбленцем / Фото з інстаграму танцівника

Нагадаємо, старша донька Лілії Ребрик Діана три роки хотіла песика так, що перечитала купу ветеринарної літератури. На 8-річчя омріяний подарунок дівчинці вручила Настя Каменських. Її Мімі породи бішон фрізе народила цуценят, одне з яких потрапило в зіркову сім'ю. Песика назвали Діксі.