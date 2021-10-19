На прошлой неделе Влад Яма с женой Лилианой заинтриговали сеть публикациями, с одинаковыми подписями. "Мы приняли серьезное решение", – писалось на черно-белых фото супругов. В сети предполагали, что пара готовится к серьезному заявлению о своих отношениях, однако все оказалось куда проще.

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Звездная семья завела домашнего любимца. Жена и сын судьи "Танцев со звездами" два года уговаривали его приобрести щенка породы пушон. В конце концов он согласился.

Я упирался два года, но они были в большинстве. Нет, я люблю собак, но с нашим графиком был уверен, что это невозможно,

– поделился Влад Яма.

Танцор утверждает, что "невероятно нежная, добрая, умная и воспитанная" девочка сделала их семью счастливее. Сейчас он вместе с фанами придумывает для нее яркое имя. Фоловеры предлагают различные варианты – от Ямки до Батмана.



Влад Яма и Лилиана с домашним животным / Фото из инстаграма танцора

Напомним, старшая дочь Лилии Ребрик Диана три года хотела собачку так, что перечитала кучу ветеринарной литературы. На 8-летие желанный подарок девочке вручила Настя Каменских. Ее Мими породы бишон-фризе родила щенков, один из которых попал в звездную семью. Собачку назвали Дикси.