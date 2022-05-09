У 25 років Аліна Доротюк купила квартиру в селі Бузова під Києвом. Її ЖК стояв на березі озера, а зараз – повністю зруйнований. Блогерка до останнього вірила, що оселя, в яку вона вкладалася цілих 8 років, вціліє, але росіяни обстріляли кожен поверх будинку.

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Аліни Доротюк про розбомблену квартиру під Києвом

Що ти там втратила? Квартиру? Подумаєш. Зате в тебе такий шанс на нове життя. Поїдь, поподорожуй, видихни. Як мене за*бало це знецінення. А мене спитати ніхто не хоче, чи я хочу те нове життя?

– емоційно звернулася журналістка.

Вона зізналася, що "відмовляла собі у всьому, аби в 33 мати своє окреме житло", вкладала у квартиру кожен міліметер душі, але рашисти вщент зруйнували його снарядами.

Будинок Аліни Доротюк в селі Бузова під Києвом: фото, відео

Нагадаємо, у березні блогерка розповідала, що встигла забрати тільки двох котів, вівчарку, спортивний костюм, білизну, документи та робочий ноутбук. На Захід України вона виїхала з мамою та вітчимом.

На початку травня Аліні Доротюк виповнилося 34 роки, і хоч усі радять їй виїхати за кордон і розпочати там нове життя, вона вперто відмовляється.

"Я особисто нікуди, бл*ть, не поїду! Бо в мене тут сім'я. І вони для мене найрідніше і найдорожче, що я маю. І якщо на них впаде ядерка 9-го, я хочу, щоб вона впала і на мене! Бо без них я не те що жити, дихати не можу", – зізналася журналістка.

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Повний текст публікації Аліни Доротюк:

Що ти там втратила? Квартиру? Подумаєш. Зате в тебе такий шанс на нове життя! Поїдь, поподорожуй, видихни. Як мене за*бало це знецінення! Я його чую постійно від усіх майже. А мене спитати ніхто не хоче, чи я хочу те нове життя?

Я не засуджую нікого, хто виїхав за кордон. Але я особисто нікуди, бл*ть, не поїду! Бо в мене тут сім'я. І вони для мене найрідніше і найдорожче, що я маю. І якщо на них впаде ядерка 9-го, я хочу, щоб вона впала і на мене! Бо без них я не те що жити, дихати не можу.

А з приводу квартири, я відмовляла собі у всьому, аби в 33 мати своє окреме житло, в яке було вкладено кожен міліметр моєї душі. Яку рашисти зруйнували своїми снарядами вщент.

І ще, з приводу мови. Так говоріть ви тою кацапською, ваше право. Але не дивуйтеся, чого війна й досі триває. І так, я дуже мрію, щоб вся Україна врешті заговорила рідною, такою співучою мовою.