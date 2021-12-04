Я вибаглива, – Ксенія Мішина розсекретила свій райдер
Джерело:НВ
Відома українська акторка та героїня 1 сезону "Холостячки" Ксенія Мішина зізналась, що є вибагливою щодо свого райдера. Але насправді нічого дивовижного вона не просить: головне, щоб не було м'ясних продуктів.
Більшість знаменитостей доволі вимогливо ставляться до свого райдера. Українська акторка Ксенія Мішина поділилась, що входить в її список вимог.
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Ксенія Мішина про свій райдер
Хоч актриса зізналась, що очікує відповідного ставлення до себе, але чогось незвичайного вона не вимагає.
Я скажу, що я вибаглива. Я багато сил віддаю і чекаю такого ж ставлення до себе та проєкту, над яким ми спільно працюємо. Райдер мій скромний, нічого "за межею неможливого" там не прописано. Похвалитися нічим,
– підкреслила зірка.
Ксенія Мішина наголосила, що райдер важливий їй лише через те, що вона є вегетаріанкою: "Єдине навіщо він мені потрібен: у ньому йдеться, що я не їм м'ясо, і написані варіанти, чим мені його можна замінити в їжі. Я не заморочуюсь такими речами як райдер. Все, що мені заманеться, я можу сама собі замовити".
Ксенія Мішина / Фото з інстаграму зірки
Які райдери в інших зірок
- Леся Нікітюк показувала, що має також простий райдер. У списку зазначені свіжі овочі та фрукти, сир рікота і чорний шоколад.
- Гурту The Hardkiss та Юлії Саніній не так важливі продукти, як представлення музикантів публіці. "Не називати мене співачкою. Називати мене фронтвумен або лідеркою. Правильно писати назву гурту. І щоб ведучий не оголошував нас занадто пафосно", – розповідала артистка.