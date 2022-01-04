Вдавився і не міг дихати, – Влад Яма пригадав, як мало не помер на новорічному корпоративі

Танцівник Влад Яма один з небагатьох зірок, які в новорічну ніч були з сім'єю, а не на корпоративах. Усе тому, що він має гіркий досвід виступів 31 грудня. Одного разу хореограф ледь не задихнувся через метафан.

Свій перший новорічний корпоратив Влад Яма запам'ятав на все житті. Він відбувся 2003 року, коли 21-річний юнак був учасником шоу-балету Олени Коляденко Freedom. Тоді нікому невідомий "лисий мачо", як його прозвала хореографиня, стояв в останній лінії. Це мало не коштувало йому життя.

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Як Влад Яма ледь не помер на Новий рік

У новорічну ніч 18 років тому балет Freedom виступав на бенкеті в Києві. Під бій курантів танцівники відкоркували шампанське, а згори полетів метафан. Схоже, Новому року Яма радів з відкритим ромом, тож конфеті потрапило йому в горло.

На сцені я вдавився метафаном і ледь не вмер. Ось б'є годинник – три, два, один, бах. Я зробив вдих і зрозумів, що не можу дихати. Я стояв останнім, мене ніхто не бачив, не міг допомогти,

– пригадав Влад Яма.

Він впав на сцену, розбивши келих, і став кашляти. На щастя, метафан вийшов сам. Однак ці пів хвилини були чи не найстрашнішими в житті танцівника.

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