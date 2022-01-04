Свой первый новогодний корпоратив Влад Яма запомнил на всю жизнь. Он состоялся в 2003 году, когда 21-летний юноша был участником шоу-балета Елены Коляденко Freedom. Тогда никому неизвестный "лысый мачо", как его прозвала хореограф, стоял в последней линии. Это едва не стоило ему жизни.

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Как Влад Яма едва не умер на Новый год

В новогоднюю ночь 18 лет назад балет Freedom выступал на банкете в Киеве. Под бой курантов танцовщики откупорили шампанское, а сверху полетел метафан. Похоже, Новому году Яма радовался с открытым ртом, так что конфетти попало ему в горло.

На сцене я подавился метафаном и едва не умер. Вот бьют часы – три, два, один, бах. Я сделал вдох и понял, что не могу дышать. Я стоял последним, меня никто не видел, не мог помочь,

– вспомнил Влад Яма.

Он упал на сцену, разбив бокал, и стал кашлять. К счастью, метафан вышел сам. Однако эти полминуты были самыми страшными в жизни танцовщика.

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